Unternehmerverbände: Noch viele freie Ausbildungsplätze

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam/Berlin (dpa) Viele Ausbildungsplätze in Berlin und Brandenburg sind noch immer unbesetzt. In beiden Ländern gebe es jeweils mehr als 6800 freie Stellen in praktisch allen Bereichen, sagte der Geschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg, Alexander Schirp, dem Berliner Radiosender 105'5 Spreeradio am Sonntag. Vor allem das Handwerk sei betroffen. So fehlten unter anderem bei Malern und Sanitärfachleuten die Bewerber. Zudem gebe es freie Stellen in den Gesundheits- und Pflegeberufen, im Hotel- und Gaststättengewerbe, aber auch im Handel.