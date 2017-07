Auto von Spandauer AfD-Vorsitzenden beschädigt

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Das Auto des Spandauer AfD-Bezirksvorsitzenden Andreas Otti ist in der Nacht zum Sonntag beschädigt worden. Laut AfD-Sprecher Ronald Gläser wurde eine Fensterscheibe an der Fahrerseite des Wagens eingeschlagen. Nach Angaben der Berliner Polizei ist die Sachbeschädigung am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr festgestellt worden. Der Wagen war im Spandauer Wohngebiet Landstadt Gatow abgestellt. Aus dem Auto seien keine Gegenstände gestohlen worden.