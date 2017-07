artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in der sieht in der Dieselaffäre vor allem die Autohersteller in der Pflicht. Er warnt vor überstürzten Reaktionen. "Die vielen Millionen Autofahrer, die privat oder dienstlich Dieselfahrzeuge nutzen, dürfen nicht Opfer von Fehlern der Autokonzerne werden", sagte er in Potsdam am Sonntag der Nachrichtenagentur dpa. Die Konzerne müssten den Schaden wieder ausbügeln, den sie angerichtet hatten. Diese schrieben längst wieder Milliardengewinne und müssten auf eigenen Kosten ältere Modelle auf Euro-6-Norm umrüsten. "Dann brauchen wir auch keine generellen innerstädtischen Fahrverbote."