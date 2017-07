Die Sprache, die Erdogan versteht

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Es ist jetzt anderthalb Wochen her, dass der Bundesregierung in Sachen Türkei der Geduldsfaden riss und Außenminister Gabriel den Ton verschärfte. Der Weg Erdogans in die Autokratie, die fortwährende Verletzung demokratischer und rechtsstaatlicher Standards und schließlich die willkürliche Verhaftung auch deutscher Bürger - darauf musste in anderer Weise reagiert werden als bisher.

Die Bundesregierung hat Reisehinweise verschärft, staatliche Bürgschaften in Frage gestellt und weitere Warnungen ausgesprochen; trotz des neuen Tones, alles in allem recht mild. Das hat die türkische Seite nicht an schrillen Reaktionen gehindert. So war die Rede von einer Liste mit Namen deutscher Personen und Firmen, denen Ankara Terrorunterstützung vorwarf. Das Papier wurde von türkischer Seite schnell wieder kassiert, als Missverständnis oder Lüge abgetan und deutschen Unternehmen "100-prozentige-Sicherheit" garantiert. Das zeigt, wo die Türkei verletzlich ist.

Die politischen Gespräche, die seit der Berliner Ankündigung, die Beziehungen zur Türkei neu zu ordnen, geführt worden sind, zeigen vor allem, dass die türkische Regierung in ihrer eigenen Welt lebt und eine Verständigung vorerst kaum möglich scheint. Es bleibt der EU also gar nichts anderes übrig, als ihre ökonomische Stärke einzusetzen.

Sie wird es nicht tun wie seinerzeit Wladimir Putin, als Erdogan einen russischen Jet abschießen ließ. Putin hatte, selber Autokrat, sofort mit umfassenden Sanktionen geantwortet, die Erdogan ein halbes Jahr später zum Canossa-Gang nach Moskau zwangen. So sehr sich die Rhetorik jetzt auch geändert hat, Bundesregierung und EU wollen der Türkei zwar Grenzen aufzeigen, das Land aber als Partner erhalten, weil die Beziehungen seit Jahrzehnten eng und intensiv sind und jeder Bruch unabsehbare Folgen hätte. Man denke nur an die nach Millionen zählende türkische beziehungsweise türkisch-stämmige Community in Europa. Dass die Türkei noch ein wirklicher EU-Beitrittskandidat ist, glaubt indes niemand mehr.

Ein guter Teil des politischen Erfolgs Erdogans beruht darauf, dass er die Türkei wirtschaftlich vorangebracht hat. In dieser Hinsicht ist er verwundbar. An dieser Stelle kann Europa Druck ausüben. Man wird sich auf einen gewissen Zeitraum einstellen müssen, bis eine Wirkung zu erkennen ist. Es ist aber der einzige Weg, der Erfolg verspricht; die einzige Sprache, die Erdogan versteht.