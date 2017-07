Australien vereitelt mutmaßlichen Anschlag auf Passagierflugzeug

artikel-ansicht/dg/0/

Die australischen Behörden haben mutmaßliche Pläne für einen Terroranschlag von Islamisten auf ein Passagierflugzeug durchkreuzt. Bei Razzien in mehreren Vororten von Sydney seien am Samstag vier verdächtige Männer festgenommen worden, sagte Premierminister Malcom Turnbull am Sonntag auf einer Pressekonferenz in Sydney. "Die Bedrohung durch Terrorismus ist sehr real."

Die Verdächtigen hätten geplant, mit einem "improvisierten Sprengsatz" eine Maschine zum Absturz zu bringen, sagte Bundespolizeichef Andrew Colvin. "Terroristen werden immer erfinderischer, um unsere Sicherheitsmaßnahmen auszuhebeln."

"Ein Sicherheitsbeamter beschrieb diesen Fall tatsächlich als den einer "anderen Liga"", schrieb David Wroe, der für Verteidigung und nationale Sicherheit zuständige Redakteur der australischen Zeitung "The Sydney Morning Herald" am Sonntag. Ein solch ausgetüftelter Anschlagsplan zeige, welche ehrgeizigen Ziele Dschihadisten verfolgten.

Dennoch gab Polizeichef Colvin sich überzeugt, dass die mutmaßlichen Terroristen die Schutzmaßnahmen in diesem Fall nicht überwunden hätten. Bereits seit Donnerstag hätten an den großen Flughäfen des Landes verschärfte Sicherheitsmaßnahmen gegolten, nachdem die Polizei Hinweise von Partneragenturen auf einen möglichen Terroranschlag erhalten habe. Auch am Sonntag mussten Reisende mit längeren Wartezeiten rechnen. Zudem wurden sie aufgefordert, früher als gewöhnlich an den Flughäfen zu erscheinen.

Colvin lehnte zunächst jede Erklärung zur Identität oder den Hintergründen der Festgenommenen ab. Auch blieb offen, ob sie sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) oder anderen bekannten Terrorgruppen zugehörig fühlten. "Wir glauben, es war islamistisch inspirierter Terror", sagte er. Die Verdächtigen hätten die australische Luftfahrtindustrie an einem der großen Flughäfen ins Visier genommen, sagte Colvin ohne weitere Erläuterung. Offen blieb ferner, ob die Verdächtigen der Polizei bereits vor dem Zugriff bekannt waren.

Nach Angaben von Justizminister Michael Keenan war dies bereits die 13. "aufgedeckte Verschwörung", seit die Sicherheitsstufe im Jahr 2014 angehoben wurde. Seitdem wurden bereits 70 Verdächtige angeklagt. "Aber die Hauptbedrohung bleiben Einzelgänger", sagte Keenan. Insgesamt starben in diesem Zeitraum fünf Menschen bei islamistisch motivierten Anschlägen in Australien.