Bestzeit im MOZ-Rennen

Berlin (MOZ) Eine temperamentvolle bayerische Stute hat am Sonnabend den Großen Preis der Märkischen Oderzeitung für sich entschieden. Alegra B. mit Conrad Lugauer im Wagen bewältigte die 1900 Meter auf der Trabrennbahn in Berlin-Mariendorf in einer Spitzenzeit von 1.13,8 auf den Kilometer. Sie wurde schnellste Vorlaufsiegerin des Medienrenntages und gilt somit als heißer Tipp für das Stutenderby-Finale am kommenden Sonnabend.

In dem mit 10 000 Euro dotierten Vorlauf hatte sich zwar kurzzeitig Roland Hülskath mit der Mitfavoritin NYSE an die Spitze gesetzt. Doch ziemlich bald musste das Gespann seine stärkste Konkurrentin Alegra B. vorbeiziehen lassen. Diese gab die Führung nicht mehr her. Auch wenn es auf der Schlussgeraden überraschend der Holländer Robin Bot mit Hazel Newport in einem wahnsinnigen Speed heranrauschte. Die braune Stute konnte NYSE noch auf den dritten Platz verweisen und sich als Zweite für das Finale qualifizieren.

Siegerin Alegra B. war selbst bei der Preisverleihung nicht zu bremsen. Ihre Pflegerin konnte den kleinen Sonderpokal und die Sporttasche, die die Rennbahn auch für sie bereithielt, erst später entgegennehmen, denn die ungestüme Stute wollte nur noch schnell in den Stall zum wohlverdienten Futternapf. „Sie ist schon sehr eigen. Aber auch super intelligent. Wir sind besonders glücklich, weil sie aus unserer eigenen Züchtung stammt“, sagte Besitzerin Hannelore Weber-Berchtold. Mit Mann und Pferd ist sie aus Bayern zur Derby-Woche angereist ist. Normalerweise lässt das Züchter-Paar ihre Gespanne im trabsportverrückten Schweden starten. Doch die Mariendorfer Derby-Woche mit rund 90 Rennen in acht Tagen ist auch für die Bayern etwas ganz besonderes. „Die Herausforderung besteht darin, dass das Pferd genau an diesem einen Datum auch gut drauf ist“, erklärt Thomas Berchthold.

Das Deutsche Stuten-Derby am Sonnabend ist mit 100 000 Euro dotiert und gilt neben dem Finale der Wallache und Hengste am 6. August als Höhepunkt der Derby-Woche. In dem Rennen der dreijährigen inländischen Stuten werden sich Conrad Lugauer und Alegra B. unter anderem mit den Pferden von Ulrich Mommert messen. Der Mariendorfer Rennbahnbesitzer, der seine Lieblinge unter anderem von Goldhelm Michael Nimczyk auf seinem Gestüt in Eichstädt (Oberhavel) trainieren lässt, konnte in den Vorläufen am Sonnabend dreimal jubeln. Mit Tijuana Diamant, Honesty Newport und Hazel Newport kann Mommert nun im Stuten-Derby auf einen lang ersehnten Heimsieg hoffen.