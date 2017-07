Keine Chance

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Der 50 Jahre alte Familienvater, der in Hamburg an der Supermarktkasse stand, konnte nicht ahnen, dass plötzlich ein Mann das nächstliegende Messer ergreift, um wahllos zuzustechen. Würde er aber vielleicht noch leben, wenn die Behörden nicht versagt hätten? Viele beantworten die Frage jetzt mit Ja und stellen den Mörder in eine Reihe mit den vielen IS-Attentätern, die ihre brutalen Angriffe auf Menschen und alles, was Zivilisation ausmacht, mit dem Willen Allahs rechtfertigen. Auch der Palästinenser, der in Hamburg mordete, hat sich immer stärker religiös gegeben. Ist er deswegen ein islamistischer Terrorist? Der Mann soll geistig verwirrt gewesen sein. Aber sind das nicht in gewisser Weise alle Selbstmordattentäter? Wie klar ist der Verstand, wenn jemand glaubt, für das Töten von Unschuldigen im Paradies belohnt zu werden?