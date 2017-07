Warschau schaltet auf stur

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Es muss schon sehr schlecht um die polnische Innenpolitik bestellt sein, wenn selbst der ansonsten bedächtige Dietmar Woidke zu deutlichen Worten greift. Denn bisher hatte Brandenburgs Regierungschef in seiner Funktion als Polen-Beauftragter der Bundesregierung eher auf die Linie gesetzt, dass Kritik von außen bei der Warschauer Führung das Gegenteil von dem bewirkt, was man eigentlich erreichen will.