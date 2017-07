Oderstrand mit Konzert eröffnet

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit einem Konzert der Band "Tribute To" wurde am Freitagabend der diesjährige Oderstrand eröffnet. Die Strandbar in der Stadt, 2015 von der Messe und Veranstaltungs GmbH (MUV) ins Leben gerufen, wird in diesem Jahr von Osmany Ventura, dem Inhaber der Havana-Bar betrieben. Der will alle daheimgebliebenen Frankfurter aber auch Besucher der Stadt mit karibischem Ambiente und lateinamerikanischer Musik in Urlaubsstimmung versetzen. Geöffnet ist der Oderstrand an der Havana-Bar bis zum 9. September - immer dienstags bis sonntags ab 16 Uhr.