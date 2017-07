Acht Bewerber sind zur Wahl zugelassen

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Bewerber aus acht Parteien stellen sich am 24. September im Wahlkreis 59 Märkisch-Oderland/Barnim II zur Wahl in den Deutschen Bundestag. Der Kreiswahlausschuss unter Leitung von Kreiswahlleiterin Karla Frenzel hat in seiner Sitzung am Freitagnachmittag alle acht Wahlvorschläge einstimmig bestätigt. Nach der Reihenfolge des Eingangs des Wahlvorschlages treten zur Bundestagswahl an: Werner Grünwald aus Diedersdorf für die DKP; Kerstin Kühn aus Bernau für Die Linke; Jan Sommer aus Müncheberg für Bündnis 90/Die Grünen; Andreas Mario Schuffenhauer aus Buckow für die AfD; Mirko Dachroth aus Hoppegarten für die FDP; Stephen Ulrich Ruebsam für die SPD; Hans-Georg von der Marwitz aus Friedersdorf für die CDU und Winfried Dreger aus Fredersdorf-Vogelsdorf für die Freien Wähler.