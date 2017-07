Sensationeller Bronzerang für Drachenboot

artikel-ansicht/dg/0/

Am Freitag hatten sich die Strausberger Drachenbootfreunde, die von fünf KSC-Dragons und einem Mitglied der Lakeside-Dragons unterstützt wurden, für das Finale über 2000 Meter qualifiziert und dort den zehnten Platz belegt. Nach dem sensationellen Bronzerang am Sonnabend folgte noch ein respektabler sechster Platz im 500-Meter-Finale am Sonntag.

Über 200 Meter waren drei tschechische, drei ungarische und jeweils ein Team aus Großbritannien, Frankreich, Israel, der Schweiz und noch ein deutsches Team aus Heilbronn am Start.