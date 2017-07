19-Jährige stirbt bei Motorradunfall

artikel-ansicht/dg/0/

Tiefensee/Prötzel (MOZ) Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 168 zwischen Tiefensee und Prötzel ist in der Nacht zum Sonnabend eine 19-jährige Frau ums Leben gekommen. Sie saß auf einem Motorrad, dessen Fahrer nach bisherigen Erkenntnissen in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über die Maschine verlor und stürzte. Beide rutschten mit dem Krad vom Typ Yamaha über die Fahrbahn und blieben vor und hinter der Leitplanke liegen. Der Fahrer erlitt schwerste Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Seine Beifahrerin erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Die Bundesstraße war von 21.30 bis gegen 1 Uhr gesperrt. An der Unfallstelle waren Bernauer und Strausberger Polizisten im Einsatz. Sie leiteten den Verkehr in diesen Zeitraum um.