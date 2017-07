artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin/Wustrau (kus/sju) Etwa drei Hektar Ackerfläche standen am Sonntagnachmittag zwischen Neuruppin und Wustrau in Flammen. Die Einsatzkräfte der Haupt- und der Wache Süd-West rückten aus, um die Flammen einzudämmen. Zudem wurde die Fläche gewässert, um weitere Glutnester zu vernichten, so Einsatzleiter Jörn Meisner.