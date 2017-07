Frist zum Windplan läuft ab

artikel-ansicht/dg/0/

Ostprignitz-Ruppin (kus) Am Montag, 31. Juli, endet die öffentliche Auslegung des zweiten Entwurfs des Regionalplans "Freiraum und Windenergie". Gleichzeitig läuft auch die Frist aus, in der jeder eine Stellungnahme zu dem Papier abgeben kann, in dem die Windeignungsgebiete für Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel und die Prignitz ausgewiesen sind.

artikel-ansicht/dg/0/1/1592883/

Vor allem die Temnitzer Kommunen, aber auch die Gemeindevertreter von Fehrbellin hatten in den vergangenen Wochen entschieden, dass sie sich kritisch zum Papier äußern wollen. Sie fordern unter anderem, dass der Abstand zwischen Wohnhäusern und Windrädern das zehnfache Anlagenhöhe betragen soll. Zudem wurden eingehendere Untersuchungen auf geschützte Tierarten und die Auswirkungen der Windkraftanlagen auf die Gesundheit gefordert. Außerdem hatten die Initiativen "Gegenwind Manker" und "Gegenwind Temnitz" tausende Infoblätter gedruckt, in den Dörfern verteilt und Betroffene aufgefordert, Stellungnahmen abzugeben. Diese können nur noch am Montag schriftlich bei der Regionale Planungsstelle, Fehrbelliner Straße 31 in Neuruppin oder per E-Mail beteiligung@prignitz-oberhavel.de abgegeben werden.