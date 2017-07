Ziemlich gigantisch

artikel-ansicht/dg/0/

Fehrbellin (iby) "Er wird sich zu wenig bewegt", dachte sich Jürgen Sternbeck. Fehrbellins Ortsvorsteher startete seinen Mercedes, Baujahr 1974, und steuerte diesen zum Gelände der Fehrbelliner Biker an der Plantage. Dort fand am Sonnabend das zehnte Alt-Eisen-Treffen statt.

Endlich angekommen, ging sein Fahrzeug aus. Benzin alle? "Keine Ahnung, sind doch alles Fachleute hier", scherzte der Ortschef und überließ denen vertrauensvoll seinen Wagen.

Derweil sammelten sich zahlreiche Menschen sowie Mopeds, Motorrädern, Autos und sogar über Jahrzehnte alte Fahrräder auf dem Platz. Die Fahrzeuge standen dicht in mehreren Reihen und gaben ein imposantes Bild ab. Die Biker, meist in schwarzen Shirts und Lederklamotten, mischten sich unter die sommerlich gekleideten Besucher. Es war herrliches Wetter, viele Menschen saßen mit einem kühlen Getränk im Schatten unter einem schützenden Dach und beobachteten das bunte Treiben.

Hier und da standen Männer und Frauen um ein Zweirad und fachsimpelten. Auffallend viele Kinder nahmen an der Veranstaltung teil und saßen sogar bei der Auffahrt stolz und sicher mit auf dem Moped von Papa. Es war laut, Auspuffgase lagen in der Luft und der Tross mit über 80 Fahrzeugen hinterließ eine dicke Staubwolke. "Riecht schön nach Benzin", bemerkte Jürgen Sternbeck. Er hatte sich damit abgefunden, dass er an der Ausfahrt nicht teilnimmt und sich zu den Zuschauern gesellt.

Diese sahen die knatternden Mopeds, darunter Marken wie Star, Schwalbe, Spatz und Simson. Auch fuhren Oldtimer und schwere Maschinen, Motorräder mit oder ohne Beiwagen. In einer K 750 fuhr der junge Emil mit. Auf der Strecke zwischen Lentzke und Betzin ist der Einjährige eingeschlafen. Auf dem Gelände angekommen, schlief er seelenruhig weiter, als die Band Rockebilly mit ihrem Konzert begann. Die Musiker verbreiteten Feierlaune. Diese konnten auch Ines und Jörg Hubrach genießen. Das Paar aus Nauen war zum zweiten Mal in der Rhinstadt dabei. "Es ist für so einen Club ziemlich gigantisch", sagte er. Seine Frau fährt eine Suzuki LS 650, Baujahr 1999, und parkte diese ordentlich auf der großen Besucher-Parkplatzwiese. Er nahm seine AWO, Baujahr 1961, mit auf das Gelände. "Es ist die letzte der DDR-Sportshopper, die sogenannte Ost-Harley", so der Nauener, der sich seine Maschine, mit Viertaktmotor, schon in den 80er-Jahren aufgebaut hatte.

"Früher war nicht alles schlecht", war auf einem Roller zu lesen, der vom Gelände fuhr. Es herrschte immer Bewegung, während die ersten Teilnehmer wieder abfuhren, kamen neue an. "Wo wir sind, ist vorn", stand auf einem Beiwagen. Seine rostige Farbe passend zur Maschine und Kleidung des Fahrers zog neugierige Blicke auf sich. Auch das Gefährt, bei dem sich einige fragten: "Fahrrad oder Moped?" Die mit einem 2,25-PS-Motor ausgestattete Dürrkopf, Baujahr 1939, steuerte der Besitzer aus Nassenheide nach Fehrbellin. "Die ist wahrscheinlich aus dem Zweiten Weltkrieg von den Amis", sagte er. Das Gefährt hat sein Großvater für 328,45 Reichsmark gekauft. Auch wenn das schwarze Zweirad neben den schön verchromten Teilen einige Roststellen hat, wird es laut Besitzer so belassen wie es ist.