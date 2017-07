Wenig Biss im zweiten Abschnitt

artikel-ansicht/dg/0/

Vier Trainingseinheiten lagen hinter der Mannschaft von Coach David Schrödter. Der Sonnabend stand ganz im Zeichen des Fußballs. Bereits um 10 Uhr trainierten 16 Spieler, um sich hinterher beim gemeinsamen Mittag zu stärken. Um 15 Uhr ertönte der Anpfiff von Schiedsrichter Detlef Schultz gegen Gartz. Mit schweren Beinen, aber ordentlich Lust auf den ersten Vergleich nach knapp sechs Wochen, begann die Partie. Beide Trainer probierten viel aus. Pinnow konnte hierbei auf vier, Gartz auf zwei Auswechselspieler zurückgreifen. In der Urlaubszeit fehlen aber immer mal wieder Stammspieler.Auf blau-weißer Seite war ein neuer Akteur, der sein Handwerk wirklich gut versteht, besonders auffällig. Noch ist er nicht öffentlich geführt, man wird sehen, ob er zu Saisonbeginn den Verein verstärkt.

In den ersten 45 Minuten kamen beide Mannschaften etwa auf die gleiche Anzahl an Chancen. Die erste besaß Nico Wendlandt nach fünf Minuten, doch Kevin Wiesner im SVP-Kasten parierte. Auf der Gegenseite zeichnete sich der Gartzer Schlussmann Stefan Wilke aus. Er klärte gegen Andreas Achterberg, der zuvor einen guten Doppelpass mit Daniel Szymikowski spielte (8.). Gartz zeigte sich im weiteren Spielverlauf aber abgeklärter und netzte dreimal ein. Dragan Thörmer zirkelte einen Freistoß perfekt zum 0:1 ins Tor (13.). Der Gartzer Torjäger Wendlandt traf nur wenige Minuten später zum 0:2 (18.) und Eric Duckert lupfte den Ball sehenswert aus 16 Metern über Keeper Kevin Wiesner hinweg zum 0:3-Pausenstand in die Maschen (35.). Es hätte aber auch 0:4 stehen können, wenn der "neue" Gartzer nach 20 Minuten nicht an den Pfosten geschossen und den Nachschuss hoch über das leere Tor gehämmert hätte.

Auf Seiten der Pinnower sah die Chancenverwertung nicht zufriedenstellend aus. Mino Lehnhardt, Philip Hermann und Marcel Meißner scheiterten. Robby Gäblers abgeblockter Ball trudelte um Zentimeter am leeren Tor vorbei (41.).

In der zweiten Halbzeit verflachte das Spiel. Fehlabspiele häuften sich und auch die nun immer größer werdenden Räume im Mittelfeld wurden kaum genutzt. Nachdem ein Pinnower Schuss direkt beim Torwart landete (62.) und Philip Hermann sich fest fummelte, statt abzuziehen (73.), antworteten die Gartzer. Eric Landeck nutzte ein Fehlabspiel des Gastgebers und erhöhte im Nachsetzen auf 4:0. Wendland verpasste kurz vorher seinen zweiten Tagestreffer. Das Ehrentor für den SVP erzielte Tim Bohn in der 76. Minute. Kurz vor Schluss schlug Jan Hermann zentral im Strafraum den Ball nach einer Eingabe von Reiner Kubik aus den Strafraum, statt ins Tor.

Alles in allem konnte der SV Pinnow doch von einem gelungenen Vorbereitungsspiel sprechen. Es wurde auf mehreren Positionen getestet und auch konditionell wurden weitere Körner gesammelt. Es geht ähnlich intensiv weiter für die Pinnower Fußballer, denn um das Ziel zu erreichen, müssen Kondition und Taktik weiter geackert werden.