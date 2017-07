Ein Tag mit Sonne, Tieren und Tod

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Sonne, Tiere und Musik - so sommerlich unbeschwert der Sonnabend im Zoo auch erscheinen mag: Das Fest hat einen ernsten Hintergrund. Es soll auf die Hospiz-Arbeit zweier Vereine im Barnim und in der Uckermark aufmerksam machen.

Gleichzeitig bringt das "Benefiz fürs Hospiz" auch Zählbares ein: Ganze 6000 Euro hat der Verein "Uckermark gegen Leukämie" mit der Aktion gesammelt. Das Geld kommt zu gleichen Teilen zwei weiteren Vereinen zugute: dem Evangelischen Verein "Auf dem Drachenkopf" und dem Uckermärkischen Hospizverein, die Hand in Hand mit den Organisatoren arbeiten.

Geld, das am Sonnabend in den vielen Spendenboxen auf dem Areal gelandet ist. Da verkauft das "Hospiz-Café" vor der Zoo-Schule Kuchen, es gibt Foto-Aktionen, Make-Up-Künstler, Versteigerungen, Cocktail-Mixer und einen Berliner Club, der in "Star Wars"-Montur erschienen ist. "Die Stände überlassen uns einen Teil oder die ganzen Einnahmen", sagt Bernd Butschkau vom Verein "Auf dem Drachenkopf".

Ähnlich lief das auch in den vergangenen zwei Jahre ab: erst beim Benefiz in den Uckermärkischen Bühnen Schwedt, dann in der Uckerseehalle von Prenzlau. Diesmal dann der weitläufige Zoo von Eberswalde. "Das ist für uns auch eine Herausforderung", sagt Ines Baumgarten, Vorsitzende des Vereins "Uckermark gegen Leukämie".

Die Idee, die dritte Auflage des Benefizes dort stattfinden zu lassen, hatte wiederum Marek Wöller-Beetz, seines Zeichens stellvertretender Bürgermeister von Angermünde, der den Verein seit drei Jahren unterstützt. Bei Zoo-Leiter Bernd Hensch ist er mit seinem Vorhaben auf offene Ohren gestoßen. Nun übernimmt Wöller-Beetz am Sonnabend die Moderation an der Zoo-Gaststätte und kündigt musikalische Gäste wie Dagmar Frederic, Uwe Kolberg und die Band Krogmann an. Doch Unterhaltung hin oder her: "Wir versuchen, den ernsten Hintergrund erfahrbar zu machen", sagt er. Das ist ihm auch ein persönliches Anliegen: "Ich weiß, wie es ist, wenn einen das Thema ereilt."

So geht es am Sonnabend inmitten der Tiere, Stände und Musik auch ums Sterben. Um Orte wie das Hospiz am Drachenkopf, in dem todkranke Menschen die letzten Stunden ihres Lebens in Würde verbringen können. Doch auch dort, wo es solche Orte nicht gibt, - wie zum Beispiel in der Uckermark - ist Hilfe für Betroffene und Angehörige nicht weit: nämlich über die ambulante Hospiz-Arbeit, die zu den Erkrankten nach Hause kommt."Manchmal fehlt der Mut, anzurufen und Hilfe zu holen", sagt Bernd Butschkau. Ines Baumgarten ihrerseits hat beobachtet, dass ambulante Hospiz-Arbeit gerne mit Pflegediensten gleichgesetzt wird. "Viele wissen nicht, dass die ambulante Hospizarbeit umsonst ist", erklärt sie.

Um Irrtümer wie diesen auszuräumen, ist eine Benefizveranstaltung wie die im Zoo, zu der nach Schätzung von Hensch 3500 bis 4000 Menschen gekommen sind, natürlich Gold wert. "Öffentlichkeitsarbeit für die Hospiz-Arbeit - das ist für uns das Wichtigste", sagt Ines Baumgarten.

Die Vorsitzende des Vereins "Uckermark gegen Leukämie" hat guten Grund, sich derart für die Hospiz-Arbeit einzusetzen. "Es ist eine ganz, ganz schwere Aufgabe, Menschen zu Hause sterben zu lassen", sagt sie. "Ich hab's selbst durch." Ihr Mann Axel Baumgarten, Mitbegründer des Vereins, ist 2012 an Blutkrebs gestorben. Ines Baumgarten gelingt es nun, diesem Verlust etwas Positives abzuringen: nämlich denen zu helfen, die das Schicksal ihres Mannes teilen.

Mehr dazu im Internet unter www.verein-ugl.jimdo.com; Kontakt für ambulanten Hospizdienst: Tel. 03334 526312