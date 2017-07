Erster Punkt, aber unglückliches Ende

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Die Fußballer des FSV Union Fürstenwalde sind mit einem Unentschieden in die neue Saison der Regionalliga Nordost gestartet. In der heimischen Bonava-Arena hieß es am Sonntagnachmittag 2:2 (0:1) gegen den Berliner AK.

Die neuformierte Mannschaft des FSV Union hat sich den ersten Punkt in der neuen Saison der Fußball-Regionalliga Nordost redlich verdient. "Das war ein gutes Spiel, wir kommen wieder", war auf der mit 386 Besuchern allerdings nur spärlich gefüllten Tribüne in der Bonava-Arena mehrfach zu hören. Die Sonne und mehr als 30 Grad im Schatten hatten wohl mehr Leute ans Wasser gelockt als ins Stadion. Die Zuschauer aber bekamen trotz der Hitze ein munteres Spielchen zu.

Die Gastgeber, die nur mit fünf Akteuren aus der vorigen Saison in der Startformation aufliefen, schlugen sich besser als erwartet. Und hätten sogar in letzter Sekunde noch den Siegtreffer erzielen können. Aber Rico Gladrow scheiterte in der dritten Minute der Nachspielzeit mit einem Foulelfmeter an BAK-Torwart Jakub Jakubov. Der wurde von seinen Mitspielern entsprechend bejubelt, während sich die Fürstenwalder bitter enttäuscht auf den Rasen fallen ließen.

"Das war etwas unglücklich in der Schlussminute. Aber wir haben immerhin den ersten Punkt", sagte Union-Trainer Matthias Maucksch. "Im taktischen Bereich sind noch viele Dinge aufzuarbeiten. Den Unterschied zum Männerfußball müssen die jungen Spieler möglichst schnell überwinden. Es ist ein Anfang. Jetzt gilt es aber die Sinne für das Spiel am Mittwochabend bei Hertha BSCII zu schärfen. Ein Gegner, der noch etwas spielstärker als der BAK ist."

Sicher ist des FSV Union dort nicht chancenlos, auch wenn die halbe Mannschaft neu ist. Zum Auftakt gegen den BAK jedenfalls haben die Domstädter fast Gleichwertigkeit erreicht. Und sie hatten die erste gute Chance der Partie nach einem schönen Spielzug in der zehntenMinute. Gladrow hatte auf rechts Andor Bolyki bedient, dessen Flanke erreichte Rodi Celik links im Strafraum, aber sein Schuss ging knapp links am Tor vorbei. Nur sechs Minuten später erzielten die Berliner durch einen Freistoß wie ein Strich von Özer Ozan Pekdemir aus 27 Metern durch die Mauer die Führung. "Da hat es an taktischer Disziplin gemangelt. Die Spieler dürfen nicht auseinander gehen", erklärte Union-Coach Maucksch.

Die Trainer-Worte in der Halbzeitansprache, nach denen die Mannschaft gezielter, giftiger und aggressiver in die Zweikämpfe gehen und spielen sollte, nahmen sich die Unioner zu Herzen und drehten auf. Nachdem Stürmer Lukas Stagge nach einem Freistoß von Martin Zurawsky noch knapp übers Tor geköpft hatte (56.), fiel der längst verdiente Ausgleich, als der abgewehrte Ball nach einer Gladrow-Ecke zu Alexander Wuthe kam, der aus 16 Metern traf.

Da waren die Berliner schon ein Mann weniger, denn nach gut einer Stunde hatte der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Tunay Deniz nach wiederholtem Foulspiel per Gelb/Roter Karte den Platz verlassen müssen.

Doch die Gäste gingen kurz nach dem Ausgleich auch in Unterzahl erneut in Führung, als Felix Brügmann die Union-Abwehr vernaschte. Die Gastgeber gaben aber nicht auf und schafften vier Minuten danach das viel umjubelte 2:2. Die mustergültige Wuthe-Flanke von der linken Seite köpfte Alexander Eirich aus sechs Metern ins Netz. "Hut ab vor der Mannschaft, dass sie mit ihren Mitteln noch mal den Ausgleich machen konnte", lobte Maucksch.

Danach hatten beide Teams noch Möglichkeiten, am Spielstand änderte sich aber nichts mehr, auch weil Gladrow vom Elfmeterpunkt scheiterte.

"Das war ein typisches erstes Punktspiel, bei dem ich gern auf die extremen Dinge wie den Platzverweis und den Elfmeter kurz vor dem Abpfiff verzichtet hätte. Wir sind mit dem Punkt zwar zufrieden", sagte BAKTrainer Markus Zschiesche. "Ohne die gelb-rote Karte hätten wir aber sicherlich gewonnen, denke ich."

FSV Union Fürstenwalde: Birnbaum - Sejdija, Süß, Halili, Krstic - Zurawsky, Wuthe (81. Behling) - Bolyki, Gladrow, Celik (59. Eirich) - Stagge (71. Atici)

Berliner AK: Jakubov - Korijkov, Mvondo Mvondo, Kahraman, Coskun (70. Sakran) - Sindik, Danko - Pekdemir, Küc (46. Deniz), Yildirim (59. Özcan) - Brügmann

Tore: 0:1 Özer Ozan Pekdemir (16.), 1:1 Alexander Wuthe (69.), 1:2 Felix Brügmann (75.), 2:2 Alexander Eirich (79.) - Schiedsrichter: Johannes Schipke (Halle/Saale) - Gelb/Rote Karte: Tunay Deniz (BAK/65./wiederholtes Foulspiel) - Zuschauer: 386