Hinten pfui, nach vorne hui

artikel-ansicht/dg/0/

Mahlsdorf (MOZ) Reichlich Tore gab es im Test zwischen Landesklasse-Vertreter Grün-Weiss Ahrensfelde und dem Eintracht Mahlsdorf II aus der Berliner Landesliga. Zwei Teams, die in der Vorsaison zu den Besten in ihren Ligen zählten, aber trotzdem den Aufstieg verpassten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1592892/

Mahlsdorfs Reserve durfte nicht aufsteigen, weil die erste Mannschaft eine Klasse höher in der Berliner Verbandsliga kickt und den Gang in die Überregionalität nicht schaffte. Ahrensfelde verpasste den Aufstieg ganz knapp.

Ganz zufrieden konnten beide Mannschaften nach Spielende nicht sein, denn die Gegentore offenbarten schon einige individuelle Mängel. "Wir waren einfach zum weit vom Gegner, sind oft zu weit aufgerückt, so dass die Abwehr überspielt werden konnte. Auch das Zweikampfverhalten, welches im Groben zu den Gegentreffern führte, hat mir gar nicht gefallen", erklärte Orbanke die Flut an Gegentoren. "Zusammenfasst war das, wie wir uns nach vorne präsentiert haben, okay. Nach hinten war es nicht ganz so schön."

Ahrensfelde hatte sich viel vorgenommen, presste vom Anpfiff weg und bereitete den Hausherren in den Anfangsminuten schon einiges an Kopfzerbrechen. Es dauerte auch nicht lange, bis sich Grün-Weiss belohnte. Foday Darboe wurde über die rechte Seite in Szene gesetzt und fackelte nicht lange, um die frühe Führung zu erzielen (8.).

Die Begegnung war intensiv, doch der kleine Kunstrasenplatz ließ nur wenig Spielästhetik zu. Mit der ersten nennenswerten Tormöglichkeit machte Mahlsdorf den Ausgleich, den Kevin Czech nach vorausgegangener schlechter Zweikampfführung der Gäste erzielte (22.). Ahrensfelde hatte in der Folge seine Pressingpower eingestellt und musste zum Teil zuschauen, wie Eintracht mit "One-Touch-Fußball" in die Offensive kam. Und die Strafe folge auf dem Fuße. Dmytro Shlyakhta wurde zum Doppeltorschützen für seine Eintracht und rückte somit ein wenig den Klassenunterschied des Landesligisten zu Grün-Weiss in den Vordergrund (27., 31.). Grün-Weiss blieb aber nicht chancenlos und Foday Darboe schlug zum zweiten Mal zu und erzielte den Anschlusstreffer zum 2:3 (37.).

Der zweite Abschnitt, zu dem Ahrensfelde acht frische Spieler brachte, stotterte ein wenig. Beide Teams fanden kaum ins Spiel. Der eingewechselte Dominic Gesierich setzte mit seinem Ausgleichstreffer nahtlos im Torfestival an (61.), Maximilian Hecker erzielte das 3:4 (64.). Die Gäste hatten die Partie nun im Griff und noch einige Konterchancen zu verzeichnen.

Obwohl Mahlsdorf müde wirkte, kam der Landesligist noch einmal zurück. Kevin Czech und Robert Maraszkiewicz nutzen die Möglichkeiten kompromisslos und stellten die zumindest vom Papier geltenden Kräfteverhältnisse wieder her (75., 83.). Doch wer gedacht hatte, die Messen wären gesungen, sah sich getäuscht. Christoph Zimdahl traf in der 85. Minute per Handstrafstoß und Rico Riegel beendete den torreichen Nachmittag nach Konter mit seinem Tor zum 5:6 (88.).

"Taktisch haben wir schon einen Plan. In dieser Woche geht es jetzt erstmal ins Trainingslager und danach werden wir unseren Kader für die neue Saison festlegen und auch bekanntgeben. Ich habe zwar schon so eine Anfangsformation im Kopf, aber noch ist für alle Spieler alles offen", ließ Sven Orbanke schon einmal in die Zukunft blicken. Aber wirklich schlauer als er, ist bis auf Kollege Bernd Schönfelder wahrscheinlich wohl noch niemand.

Ahrensfelde: 1.HZ - Brüggemann, Kaatz, Grünwald, Vlach, Grzyb, Baum, Ehrhardt, Riegel, Pogosjan, Illig, Darboe; 2. HZ - eingewechselt: Stoinski, Born, Zimdahl, Brien, Kühne, Hecker, Lerche, Gesierich