Sauen (MOZ) Am Wochenende können Besucher den Sauener Wald mit dem Audioguide erkunden. Von 13 bis 17 Uhr wird der elektrische Wanderführer am Infozentrum Papphaus, Am Anger 10, der Stiftung August Bier ausgegeben. Die Leihgebühr je Gerät beträgt 2,50 Euro.