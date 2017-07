Vier Gemeinden im Kreuz vereint

artikel-ansicht/dg/0/

Panketal (MOZ) Mit dem Weihegebet am Sonntag ist es vollbracht, die Neuapostolische Kirche in Panketal geweiht. Die Gemeinde hat sich am Sonnabend mit vielen Ehrengästen zu einer Feierstunde versammelt, am Sonntag zum ersten Gottesdienst. Der Übertragungswagen wartet vor der Tür - quasi sendungsbereit.

Festlicher Rahmen: Die Sänger und das Orchester der Gemeinde füllten am Sonnabend wie etwa 350 Gäste und zahlreiche hohe Geistliche die neue Neuapostolische Kirche Panketal mit Leben.

Das schlichte Holzkreuz im Altarraum steht für vier Gemeinden, die sinnbildlich zusammenwachsen sollen. Denn neben der Zepernicker Gemeinde kommen Schildow, später noch Biesenthal und Schönholz dazu.

Für die 182 Mitglieder der Schildower Gemeinde ist das auch Anlass zum Innehalten. "68 Jahre lang gab es uns, am 27. Juli 2017 wurden wir nun profaniert", erzählt der Schildower Gemeindevorsteher Uwe Olböter. Die Gemeinde teilt sich auf. Der 57-jährige Sanitär- und Heizungsinstallateur selbst will nach Reinickendorf wechseln, andere Mitglieder aus Schönwalde oder Zühlsdorf kommen künftig in die Menzelstraße 3b nach Panketal.

Dass die Gemeinden sich vereinigen, ist dem demografischen Wandel geschuldet. Der geht auch an der Neuapostolischen Kirche nicht vorüber. Dennoch: Während der Feier sind alle Generationen vom Baby bis zum Senior vertreten. Festlich gekleidet haben sich etwa 350 Kinder, Frauen und Männer, Chor und Orchester schwingen sich zu großen Höhen auf. Auch die alte Sauer-Orgel, die aus dem nun abgerissenen Bau mit umgezogen ist, kann sich hören lassen. Der blaue Himmel leuchtet durch die großen Fenster herein, als gefiele ihm das Hallelujah.

Panketals Bürgermeister Rainer Fornell freut sich: "Ich bin seit 14 Jahren im Amt, und ich könnte bestimmt noch einmal so lange Bürgermeister sein, was ich nicht vorhabe, aber eine Kirche einzuweihen, das erlebe ich bestimmt nicht noch einmal." Es sei ein außergewöhnlicher Anlass für ihn, gern werde er auch Gast sein und auf seinen Spaziergängen durch den Ort das Gotteshaus besuchen.

"Wir sind ein offenes Haus, hier ist jeder willkommen", betont denn auch Architektin Karin Reimann. Gemeinsam mit Bauleiter Walter Feuereisen und dem Abteilungsleiter Bau der Neuapostolischen Kirche Berlin-Brandenburg, Heiko Nevermann, hat sie das Vorhaben betreut. 15 Monate dauerte die Bauzeit an dem barrierefreien Haus. Die mobilen Trennwände, so Reimann, trügen der Veränderung der Zukunft Rechnung. Kleine wie größere Gruppen könnten hier ihre Projektarbeit leisten.

Der eigentliche Kirchenraum ähnelt einer Ellipse. 55 Tetraeder an der Wand sorgen für eine ausgesprochen gute Akustik. "Das klang während der Baubesichtigung noch ganz anders", so Walter Feuereisen, der durch die Feierstunde führt. "Alles riecht noch so neu", betont er.

Nichts entgeht den installierten Kameras, auch nicht die vielen Besucher. Dazu gehören Gäste aus der Schweiz, aus Sambia und vielen anderen Gemeinden. Die Gebete und den Gottesdienst hält Stammapostel Jean-Luc Schneider. Der goldene Schlüssel für das schöne Gotteshaus wandert durch mehrere Hände, bis er beim Zepernicker Gemeindeevangelisten André Weiß bleibt.

1,3 Millionen Euro kostet das gesamte Unterfangen. Gelder kommen dabei auch von vielen reicheren Gemeinden aus Süddeutschland und der Schweiz, verdeutlicht Schneider. Er mahnt an, dies zu ehren und zu würdigen und gibt mit Blick auf seinen Kollegen aus Sambia, Apostel Charles Ndandula, einen Einblick in "afrikanische Verhältnisse". Dort säßen 2500 Schwestern und Brüder in den Gottesdiensten, 25 000 warteten vor der Tür.

Doch auch hier hören viel mehr Gläubige zu. Dafür sorgen Gabriele, Johannes und Jörg Idler im Ü-Wagen des Bischoff Verlags. Über verschlüsselte Kanäle ist der Gottesdienst zu sehen. 1600 Kirchen in Europa sind an das System angeschlossen.