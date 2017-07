3:2 im ersten Test über 90 Minuten

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Fußball-Landesligist FSV Dynamo Eisenhüttenstadt hat sein erstes in Vorbereitung auf die Punktspielsaison über 90 Minuten bestrittene Testspiel mit 3:2 (0:1) gewonnen. Er besiegte den sächsischen Kreisoberligisten VfB Weißwasser.

Dynamo dominierte die ersten 30 Minuten das Spiel und erspielte sich Chancen über Chancen. Aber wie es im Fußball manchmal so ist, trifft man vorne nicht, so bekommt man hinten einen rein. Weißwasser nutzte einen vermeidbaren Ballverlust der Eisenhüttenstädter im Mittelfeld und die Unkonzentriertheit der Abwehr aus und erzielte den Führungstreffer.

Nach der Pause noch nicht so richtig auf den Platz, erzielten die Gäste das 2:0. Jeremy Rudolph erzielte drei Minuten später durch eine direkt verwandelten Ecke den Anschlusstreffer. Zehn Minuten darauf glich Steven Frühauf durch einen Elfmeter aus, nachdem zuvor Mustapha Arrach im Strafraum gelegt worden war. Den Schlusspunkt setzte Neuzugang Tommy Jansch, eine schöne Kombination über die linke Seite mit einem staubtrockenen Schuss ins lange Eck zum 3:2-Endstand abschloss.

Dynamo-Trainer Dirk Liedtke: "Die ersten 30 Minuten hat die Mannschaft ordentlich gespielt,nur vergessen die Tore zu machen. Danach war zu vieles Stückwerk und klein-klein, so dass wir den Gegner ins Spiel gebracht haben. Da hat man gesehen, dass nach den harten Trainingseinheiten die Frische gefehlt hat. Nach dem deutlichen Rückstand hat die Truppe aber Moral bewiesen und sich schlussendlich dann für ihr Engagement belohnt. Bitter, dass sich Oliver Weniger am Sprunggelenk verletzt hat und wohl einige Zeit fehlen wird. Um unsere Ziele zu erreichen, müssen wir uns aber noch erheblich steigern." Bei den Eisenhüttenstädtern fehlt weiterhin Christian Wulff wegen einer aufgebrochenen Verletzung auf der Oberschenkelrückseite. Konstantin Klippenstein fällt wegen eines Knöchelbruchs in der gesamten Hinrunde aus.

FSV Dynamo: Grummt, Held - Dietrich Lichtner, Bartz, Nolten, Sergej Frühauf, Maik Frühauf, Steven Frühauf, Oliver Weniger, Jansch, Glaser, Rudolph, Arrach, Dimitrij Altengof, Maxim Altengof

Tore: 0:1 Robert Balko (38.), 0:2 Nico Lukschanderl (47.), 1:2 Jeremy Rudolph (50.), 2:2 Steven Frühauf (60./Elfmeter), 3:2 Tommy Jansch (81.) - Schiedsrichter: Tony Matschullis (Hangelsberg) - Zuschauer: 32