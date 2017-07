Deutliche Fortschritte in einer Woche

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Von sportlichen Stunden auf dem Brunnenplatz, über Techniktechnik auf dem Fußballplatz bis zum obligatorischen Abschlussturnier hat der 1. FC Frankfurt 39 Kindern eine Woche lang ein abwechslungsreiches Fußballcamp angeboten. Im letzten Spiel haben die "schnellen Schnecken" das Turnier zum Abschluss des fünftägigen Fußballcamps im "Herrmann-Weingärtner"-Sportpark für sich entschieden. Die sechs- bis zwölfjährigen Fußballfreaks hatten sechs Mannschaften altersmäßig durchmischt gebildet und zeigten vor zahlreichen Eltern auch, was sie in den Tagen zuvor dazu gelernt haben. Den DFB-Technikparcours als kleine Prüfung beherrschten in ihrer jeweiligen Leistungsgruppe Armin Gerhardt, Adrian Drews und Lennox Hallasch am besten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1592900/

Einmal mehr hatten Trainer Klaus Herpel sowie die beiden Oberliga-Spieler John Lukas Sauer (19) und Leon Herzberg (20), diesmal unterstützt von Martin König (21), die Trainingseinheiten am Vor- und Nachmittag betreut. "Bei den Fußballjungs sieht man die Fortschritte in einer Woche schon deutlich. Unter anderem wurden ein paar Finten regelmäßig trainiert", berichtet Organisator Thoralf Schrot. Was ihn überrascht und gefreut hat, war, "dass die Jungs schon in der Betreuungszeit am Morgen vor dem Training mit dem Ball auf den Platz gegangen sind. Oder noch spielten, wenn sie nachmittags aufs Abholen gewartet haben."

Neben dem Fußball erlebten die Camp-Teilnehmer sportliche Stunden bei der Aktion des Stadtsportbundes auf dem Brunnenplatz, wo sie auch die Kletterwand oder Minigolf ausprobierten. Ihren Mut konnten sie beweisen, als die Feuerwehr mit ihrer Drehleiter ins Camp kam. "Fast alle haben sich getraut, 20 Meter hinauf zu steigen und sich das Gelände einmal aus dieser Perspektive anzuschauen", so Schrot.

Mit der Unterstützung durch Sponsoren, vor allem Astronergy und Yamaichi, wurden alle Kinder mit einem Trikotsatz, Trinkflasche und einem Sportbeutel für die Fußballschuhe ausgerüstet. "Die Kinder, die erstmals am Camp teilgenommen haben, wurden schnell in den Gruppen aufgenommen. Wir hatten auch schon drei Neuanmeldungen für das zehnte Camp im Herbst. Für die Premiere wollen wir uns vielleicht etwas Besonderes einfallen lassen", blickt Thoralf Schrot schon einmal voraus.