Nach Unfall geflüchtet

(moz) Rohrbeck. Am Dienstag, 25. Juli so gegen 23 Uhr fuhren zwei unbekannte Fahrer scheinbar mit überhöhter Geschwindigkeit mit ihren Fahrzeugen auf der Bundesstraße 5 in Richtung Nauen. Beide sollen dabei einen Opel, dessen Fahrerin (25) auf dem rechten Fahrstreifen fuhr, überholt haben. Hierbei kam es wohl zur Kollision zwischen den beiden unbekannten Fahrzeugen. Während eines der beiden seine Fahrt unmittelbar fortsetzte, touchierte das andere Fahrzeugzunächst die Mittelleitplanke, bevor dessen Fahrer dann in weiterer Folge die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und nach rechts in den Opel prallte. Anschließend flüchtete auch dieser Pkw in Richtung Nauen. Zwei Insassen des Opels wurden zur Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, konnten aber kurz darauf, nach ambulanter Versorgung, leichtverletzt wieder entlassen werden. Die Bundesstraße 5 musste für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen zeitweise voll gesperrt bleiben. Dabei kam es zu teils erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Havelland, unter der Telefonnummer: 03321 400-0 entgegen. (Bergholz)