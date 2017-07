Meldungen der Polizei

artikel-ansicht/dg/0/

(moz) Schönwalde/Glien. Am 25.Juligegen 19:36 Uhr wurde der auf einem Parkplatz in der Berliner Allee abgestellte braune Ford Focus durch unbekannte Täter beschädigt. Gewaltsam öffneten die Täter die Beifahrertür des aus dem Baujahr 2007 stammenden Fahrzeugs. Unter anderem entstanden dadurch Schäden an dem Schließmechanismus der Tür, Lackkratzer und kleine Beulen am Fahrzeug. Die Schadenssumme beläuft sich nach Angaben der Fahrzeughalterin, auf ca. 1.000 Euro. Durch die Polizeibeamten wurden die Spuren gesichert, dokumentiert und eine Anzeige aufgenommen.