Rockige KlÃ¤nge zum Abschied

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1592909/

Rock-Musiker sind lässige Typen. Dass dies kein Klischee ist, wird am Sonnabend in Eisenhüttenstadt deutlich. Bis eine Minute vor 21 Uhr - dem Beginn des Konzerts - plaudert Frontsänger Stefan Krähe neben der Bühne über die Stahlstadt, die Musikszene und die eigenen Pläne. Kurz vor dem Auftritt nimmt er zudem noch ein Dutzend Pizzen für seine Band und die Crew in Empfang. Six weilt bereits zum dritten Mal in der Stahlstadt, einmal beim Stadtfest und nun das zweite Mal auf der Freilichtbühne: "Hier zu spielen macht echt Spaß, es ist eine geile Location. Schade, dass heute nicht so viele Menschen gekommen sind. Ich habe bei der Planung leider voll verpeilt, dass an diesem Wochenende auch das Helene-Beach-Festival stattfindet", sagt Krähe.

Der 50-Jährige erklärt außerdem, warum die Band Six, die vor 25 Jahren in Jüterbog gegründet wurde, neue Wege beschreiten möchte. "Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir so viele eigene Songs haben, dass wir drei Stunden spielen könnten. Aber Six steht für immer für Cover-Musik. Daher ist für uns der nächste Schritt, den Namen der Band in Krähe zu ändern. Dann habe ich die Möglichkeit, noch persönlichere Texte zu schreiben. Unser Ziel ist, dass bei unserem Abschlusskonzert am 4. November in Potsdam jeder, der Six kennt, auch Krähe kennt. Wir wollen das Gegenteil von Fahrstuhl-Musik machen. Nämlich Musik, die bewegt und die die Menschen zum Lachen oder Weinen bringt", sagt der Sänger. Bassist Robert Gläser wird dann seine eigenen Projekte verfolgen und nicht mehr in der Band dabei sein, außerdem wird ein neuer Gitarrist kommen.

Die Six-Fans bedauern den Schritt der Band, sorgen aber unabhängig davon gute Stimmung auf der Freilichtbühne. Schon nach den ersten Takten stehen Dutzende junge und ältere Anhänger vor der Bühne, tanzen und singen textsicher jede Zeile mit. "Wir sind seit Jahren Fans von Six und finden es echt schade, dass die Band aufhören will. Die Stimmung bei den Konzerten ist immer super", sagt Thomas Jänisch. Der 32-Jährige ist mit etwa 15 Freunden zu dem Konzert gekommen. "Die Atmosphäre auf der Freilichtbühne ist etwas ganz besonderes, aber leider wird sie viel zu wenig genutzt", meinen der Eisenhüttenstädter und seine Kumpels.

Dies finden auch viele andere Fans, die an diesem Sommerabend in den Diehloer Bergen dabei sind. "Früher war auf der Freilichtbühne viel mehr los. Wir waren schon zu DDR-Zeiten hier, da wurden Filme gezeigt und es gab regelmäßig Konzerte", erinnert sich Iris Goligowski. Die 53-Jährige besucht mit ihrer Freundin Katrin Rehfeld (41) seit Jahren die Konzerte von Six. "Sie singen über das Leben, über die Wirklichkeit und was man fühlt. Außerdem hat Stefan Krähe eine sexy Stimme", meinen die beiden Frauen. Enttäuscht zeigen sie sich allerdings von der Besucher-Resonanz. "Als wir die leeren Zuschauerränge gesehen haben, sind wir richtig erschrocken. Das ist wirklich schade, aber wir machen trotzdem gute Stimmung."

Mit dem Six-Konzert endet die diesjährige Saison auf der 2000 Plätze umfassenden Freilichtbühne. Während der Auftritt der Schlagersängerin Vanessa Mai vor zwei Wochen mehr als 1000 Zuschauer anlockte, war die Rock-Show "Da rockt der Berg" Anfang Juli nur spärlich besucht. "Das Ambiente hier ist einzigartig und hätte weitaus mehr Konzerte verdient", findet auch Regina Richter-Piehl, Leiterin des Friedrich-Wolf-Theaters. Für das kommende Jahr führt sie bereits Gespräche mit Künstlern, unterschrieben sei aber noch nichts.