Künftig Baumbestattungen in Schöneiche

Schöneiche (MOZ) Auf dem kommunalen Friedhof an der Friedensaue sollen künftig Baumbestattungen ermöglicht werden. Anstelle eines herkömmlichen Grabmals sollen Bäume dann als Bezugspunkt der Grabstätte fungieren. In solchen Gräbern können ausschließlich eingeäscherte Verstorbene beigesetzt werden. Die Gemeindevertretung hat einstimmig beschlossen, diese Bestattungsart als zusätzliche Form der Beisetzung in die Schöneicher Friedhofssatzung aufzunehmen. Bürgermeister Ralf Steinbrück hat jetzt den Auftrag, bis Jahresende einen entsprechenden Satzungsentwurf auszuarbeiten.