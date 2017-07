Urlaub, Konzert und Karneval in einem

artikel-ansicht/dg/0/

Alter: Unter den am Sonntag und Montag angereisten Campern befanden sich viele Schüler oder Studenten in den Sommer- oder Semesterferien. Christoph vom Jugendklub Lindenau gehörte mit seinen 16 Jahren zum jüngeren Publikum. Auch die 31-Jährige Anja der "Reisegruppe Lustig" reiste schon früh an. Die Zahnarzthelferin nahm ein Teil ihres Jahresurlaubs. "Wolle" aus Berlin ist 55 - und hört am liebsten Techno. "Dieser deutsche Singsang ist nicht so meins. Ansonsten finde ich es super hier."

Anfahrt: Ob aus Hamburg, Köln oder Frankfurt - viele Gäste kamen von weit her, nahmen fürs Zelten und gute Musik Hunderte von Kilometern in Kauf. Wie Lewin aus Nürnberg, der in einem Fuchs-Kostüm über das Gelände wie durchs Märchenland für Erwachsene lief.

Apropos Kostüme: Verkleidungen scheinen diesen Festival-Sommer schwer angesagt. Ob Männer mit Vollbart im rosafarbenen Einhorn-Einteiler, ein ganzer Freundeskreis im Bananen-Look oder Comicfiguren: Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Bequem sahen die halben Jogging-Anzüge auch aus.

Festival-Schmuck: Wenn sich am Abend das Festivalgelände füllte, leuchteten in der Dunkelheit regelmäßig Neonbeleuchtungen aller Art auf - für fast jedes Körperteil: Turnschuhe mit grünen und roten Lämpchen. Mystisch leuchtende Trinkbecher, die mehr dem Heiligen Gral als einem profanem Trinkgefäß glichen. Oder fluoreszierende Neonfarbe, die sich die Tanzenden an Arme, Beine und Bauch schmierten.

Tanzstil: Der eine wippte im Takt zur Musik mit, die andere bot den umstehenden Zuschauern professionelle Tanzchoreografien dar. Doch bei vielen Festivalkonzerten forderten die Künstler in einer ruhigen Minute: "Bildet eine Gasse!" Wenn dann wieder schnelle, rhythmische Musik einsetzte, hieß es: "Pogen!" Auf ein Kommando hin hopsten bei diesem Tanzstil große Teile des Publikums gegeneinander - wer nicht wollte, musste aufpassen.

Verweildauer: Manche nahmen einen Teil ihres Urlaubs, andere verließen am Freitagmittag fluchtartig ihren Arbeitsplatz, packten noch Bier und die Freunde ein - und rauschten auf schnellstem Wege Richtung Frankfurt. Wie Torsten und Martin aus Berlin. "Wir sind gestern gleich nach Job-Ende zum Helenesee gedüst", erzählte der 37-Jährige Martin am Sonnabend. "Gestern in der Dunkelheit mussten wir erstmal unseren Zeltplatz finden", so Torsten. Sie waren das erste Mal am Helenesee. Ihnen gefiel es so gut, dass sie in 2 Wochen wiederkommen - zum Urlaub machen.