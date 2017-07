Joris ganz nah

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Sonnabendnachmittag werden auf dem Helene Beach Wünsche wahr: Nina Wurzer sitzt mit Freundin Jenny Roth im Backstage-Bereich ihrem Lieblings-Sänger Joris gegenüber. Ninas Freund gewann das "Meet and Greet" bei einer Auktion für das Schwangerschaft-Präventionsprojekt "Guter Start ins Leben". Er schenkte der 32-Jährigen zum Geburtstag das Ticket für das Treffen mit Joris.

artikel-ansicht/dg/0/1/1592916/

"Er hat so eine außergewöhnliche Stimme", schwärmt Nina, die seit zwei Jahren für die Konzerte von Joris schon so einige Kilometer gemacht hat. "Ich versuche bei allen Auftritten dabei zu sein" - deutschlandweit . Am Helenesee ist die Kölnerin das erste Mal. Doch am Samstag um 16.30 Uhr hat sie nur Augen für ihr Idol. Ganz still und konzentriert folgt sie dem Tourmanager durch das Zeltdorf der Künstler, links neben der Hauptbühne.

"Hi, Nina!" Dann steht Joris in rotem T-Shirt und schwarzer Jenas vor ihr: Der smarte Ostwestfale schüttelt ihr die Hand. Im Zelt nehmen die drei Platz, es gibt kühle Energy-Drinks. "Welche Konzerte habt ihr euch denn bisher angeschaut?", fragt der Singer-Songwriter zum lockeren Gesprächseinstieg. "Bosse und Alle Farben", kommt die zaghafte Antwort.

Nach und nach werden die beiden Fans redseliger. Wann denn sein neues Album erscheine, möchte Nina wissen. "Erstmal spiele ich nur auf Festivals", sagt Joris. Danach ziehe er sich ins Studio zurück, wo es ein "bisschen ruhiger ist, mit geregeltem Tagesablauf". In gut zwei Jahren plane er dann die Veröffentlichung des Albums ein. "Da müsst ihr euch noch ein wenig gedulden", lächelt er verschmitzt.

Richtig ins Plaudern kommt das Trio, als es um vergangene Konzerte des Künstlers geht. "Das erste Mal haben wir Dich beide zusammen bei einem Pop-Festival gesehen", sagt Freundin Jenny. Für Lacher sorgt Joris mit seinen Anekdoten über polizeiliche Tourbus-Kontrollen des "mega überladenen" Sprinters.

Nach Autogrammen auf Schuhe, Handy oder Fotos erhalten Nina und Jenny noch sein Deluxe-Album. Höhepunkt ist natürlich Joris Auftritt gegen 21 Uhr, wo die zwei treuen Fans direkt unterhalb der Bühne stehen dürfen. Vorher erfrischte sich der Sänger noch im Helenesee.