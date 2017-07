Gabriel, Prinz William und Kate gedenken Weltkriegsschlacht

artikel-ansicht/dg/0/

Ypern (dpa) Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sowie der britsche Prinz William und seine Frau Kate gedenken am Montag (13.00 Uhr) der Opfer einer verlustreichen Schlacht des Ersten Weltkriegs in Belgien. Auch Belgiens Königspaar Philippe und Mathilde sowie Großbritanniens Premierministerin Theresa May und Tausende Nachkommen von Beteiligten nehmen an der Gedenkzeremonie auf dem Soldatenfriedhof Tyne Cot bei Ypern teil.