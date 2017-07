artikel-ansicht/dg/0/

München (dpa) Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) stellt am Montag (12.30 Uhr) Erkenntnisse der Verfassungsschutzbehörden aus dem ersten Halbjahr 2017 vor. Die Bedrohung durch gewalttätigen Extremismus und Terrorismus habe auch in den ersten Monaten dieses Jahres nicht abgenommen, teilte das Ministerium vorab mit. Deutschland und Europa blieben im Fokus von Demokratiefeinden religiöser oder weltanschaulicher Ausrichtung. Herrmann will nach den Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg auch auf die Entwicklungen in der linksextremistischen Szene eingehen, vor allem auf deren extreme Gewaltbereitschaft.