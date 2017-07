Von matschigen Schuhen bis zum Sonnenbrand

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Friedlich verlief am Wochenende das siebte Helene Beach Festival bei Frankfurt (Oder). 25 000 Besucher tanzten zu House, Techno, Hip Hop, Pop und Rock. Nachdem das Festival verregnet begonnen hatte, holte sich der ein oder andere am Ende sogar einen Sonnenbrand.

Fotostrecke Helene Beach der Samstag Auch am Samstag nur beste Stimmung., Joris holte einen Fan auf die Bühne, der bei Herz über Kopf wirklich ablieferte. Oskar ist selbst Sänger bei den "Schwitzenden Fischen" wie er erklärte. Bei den 257ers gab es alles, auch Schaumparty und auch die Sportfreunde Stiller rockten das Helene Beach Festival © MOZ / Remafoto-Renè Matschkowiak 1 / 127

Was ist das Rezept, um bei so einem Festival durchzuhalten, bis morgens zu tanzen und noch fit zu sein, wenn die Boxen neben dem Zelt auch nachts wummern? "Wir haben den ganzen Tag am Strand geschlafen", erzählen Melanie Breit und Eva Schock aus Wolfenbüttel. Die beiden 19-Jährigen haben am Wochenende zum ersten Mal das Helene Beach Festival in der Nähe von Frankfurt (Oder) besucht, das dafür die ideale Location bietet: Gezeltet wird im Wald, während der Konzerte auf einer der acht Bühnen stehen die Füße entweder im Sand oder der Helenesee liegt zumindest in direkter Sichtweite. Tagsüber ruhen sich viele Festivalbesucher am Strand der "kleinen Ostsee" aus, um abends House, Techno, Hip Hop, Pop- oder Rockmusik zu hören - dargeboten von über 160 Künstlern.

Fotostrecke Helene Beach der Freitag Auch am Freitag waren die Festivaljünger in Hochstimmung. Besonders am HipHop-Beach aber auch bei den Auftritten von den Orsons, Bosse und K.I.Z herrschte Partylaune. Schon am Nachmittag sorgte Lilo Wanders mit Gesprächen über Sex für eine volle Theaterbühne. Es wollten doppelt so viele Menschen rein, wie der kleine Saal Platz bot. © MOZ / Renè Matschkowiak 1 / 102

Eva und Melanie hatten sich im Vorfeld besonders auf den Auftritt der Hip Hop Formation K.I.Z ("Hurra die Welt geht unter") am Freitag, aber auch auf die Sportfreunde Stiller ("Ein Kompliment") am Sonnabend gefreut. "K.I.Z haben einfach Stimmung gemacht. Die Bühnenshow war richtig gut", erzählt Melanie am Sonnabend. Einige Texte der Musiker regen zwar zum Nachdenken an, doch die meisten brechen Tabus und sorgen einfach für gute Partystimmung, sagen die beiden. "Sie singen ja auch über Urlaub fürs Gehirn."

Fotostrecke Helene Beach Part I Vom 27. bis 30. Juli ist es wieder soweit: Das Helene Beach Festival an einem der schönsten Seen Deutschlands in Frankfurt (Oder) geht in die nächste Runde. Tausende strömten schon lange vor Festivalbeginn auf das Gelände © MOZ / Remafoto-Renè Matschkowiak 1 / 96

Über Urlaub am Helenesee und Party am Strand freuen sich insgesamt 25 000 Festivalbesucher, die zur siebten Auflage des Festivals nach Frankfurt (Oder) angereist waren. Das Ereignis verläuft friedlich, twittert die Polizei am Wochenende: "Die Sicherheit der Festivalbesucher ist uns wichtig". Sie kontrolliert Autos auch bei der Abreise, bietet folgenlose Alkoholtests an und ist auf dem Festivalgelände präsent. Auch 500 Sicherheits- und Ordnerkräfte sorgen für einen reibungslosen Ablauf. "Für so eine geballte Menschenansammlung verlief das Festival aus unserer Sicht sehr entspannt", sagt Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß am Sonntag. Bis zum Morgen gehen rund 30 Anzeigen ein, vor allem Diebstähle und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Nicht ganz so reibungslos hatten sich Melanie Breit und Eva Schock den Zeltaufbau vorgestellt. "Das Zelt hatten wir seit zehn Jahren im Gartenhäuschen liegen gehabt und nicht genutzt. Ich hatte Angst, dass es durchregnet", erzählt Eva. Doch am Ende steht es, bleibt in der regnerischen Donnerstagnacht dicht und die beiden Studentinnen schlafen trocken und sogar weich - dank aufblasbarer Isomatten. "Es hieß ja, das Wetter wird schlecht, aber ich habe heute einen Sonnenbrand bekommen", sagt Eva Schock am Sonnabend.

Veranstalter Daniel Grabow betont, dass das Helene Beach seinen Ruf als wetterfeste Location im Festival-Markt gefestigt hat. Nach knapp 100 Litern Regen pro Quadratmeter am Anfang der vergangenen Woche schien am Sonnabend die Sonne über das Festivalgelände. "Insofern hat das siebte Festival feucht begonnen und fröhlich geendet", sagt er.

Obwohl sie nur das Nötigste dabei haben - Essen, Regenponcho, Bikini, lange Hose, ein paar kurzärmelige Shirts, alte Schuhe, die matschig werden können - möchten Eva Schock und Melanie Breit beim nächsten Helene Beach Festival lieber mit dem Auto anreisen. "Wir sind sechs Stunden mit Bus und Bahn hergefahren", erzählen sie - um dann am Donnerstag mit Rucksack, Zelt, Isomatte und Schlafsack bis fast ans Ende des Campingplatzes zu laufen. Wenn sie wiederkommen, dann in einer Gruppe statt zu zweit. "Aber wir wurden hier gut aufgenommen und durften die Campingstühle unserer Nachbarn mitbenutzen."