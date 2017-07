artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Vier Männer, die als falsche Polizisten eine Rentnerin bestohlen haben sollen, müssen sich am Montag (12.30 Uhr) vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten verantworten. Zwei der 24 bis 45 Jahre alten Männer sollen die gehbehinderte 81-Jährige im Februar im Stadtteil Steglitz auf der Straße angesprochen haben. Einer zeigte der Rentnerin laut Anklage einen gefälschten, angeblich vom Landeskriminalamt ausgestellten Dienstausweis und erklärte, sie müssten mit in die Wohnung kommen. Zwei mutmaßliche Diebe sollen in der Wohnung dann 900 Euro sowie die EC-Karte der Seniorin gestohlen haben. Die beiden anderen Angeklagten sollen im Fluchtwagen gewartet haben.