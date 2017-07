artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Im Potsdamer Prozess gegen einen 48-Jährigen wegen Mordversuchs an seiner Ehefrau wird am Montag (9.30 Uhr) voraussichtlich das Urteil gesprochen. Der Mann soll laut Anklage seine von ihm getrennt lebende Frau im Januar in Luckenwalde (Teltow-Fläming) auf der Straße niedergestochen haben, weil sie ihn verlassen wollte.