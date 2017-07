artikel-ansicht/dg/0/

Gao (dpa) Experten haben den zweiten Flugschreiber des in Mali abgestürzten Kampfhubschraubers vom Typ Tiger entdeckt. Weil beide Geräte stark beschädigt seien, wolle man sie nach Deutschland fliegen, um zu versuchen, die Daten dort noch auszulesen, sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Sonntagabend nach einem Gespräch mit einem Team von Luftfahrtexperten in Mali. Sie hätten ihre "volle Rückendeckung bei ihrer schwierigen Aufgabe, sich die notwendige Zeit zu nehmen, um mit der gebotenen Sorgfalt auch nach der Ursache des Absturzes zu forschen."