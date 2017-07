Endspurt in Siedlung am Stadtwald

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Es ist soweit: Wesentliche Teile der Erschließung in der noch jungen, aber fast völlig ausgebuchten Stadtwald-Siedlung Gransee werden vollendet. Wie das Amt Gransee und Gemeinden informiert, werden von heute an die Straßenbaumaßnahmen planmäßig abgeschlossen. Zur Erinnerung, der Erstausbau erfolgte in den Jahren 2007 und 2015.