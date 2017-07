Galeriescheune Kremmen: Einfach schön

artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen (OGA) Seit einem Jahr gehört die Galeriescheune "einfach schön" zum festen Inventar des Scheunenviertels. Betreiberin Constance Nowak konnte am Sonnabend in kleiner, aber feiner Runde eine überaus positive Bilanz der ersten zwölf Monate in ihrer neuen privaten und beruflichen Heimat Kremmen ziehen.

"Ich wurde überaus freundlich und herzlich aufgenommen, sowohl von den Kunden als auch von meinen Kollegen, die ihre Geschäfte in den benachbarten Scheunen haben", so die Frohnatur. Anfangs sollte "einfach schön" ausschließlich ein Raum für Kunst in allen Formen und Farben sein, alles andere würde nur von den ausgestellten Werken ablenken. Inzwischen gibt es ein gastronomisches Angebot, das sich großer Beliebtheit erfreut. Wie bei der Auswahl der ausgestellten Kunst, in der von Aquarellgemälden über kleine Skulpturen bis zu aufwändigen Treibholzbildern alles vertreten ist, war hier Einzigartigkeit ein wichtiges Schlagwort für die Chefin. "Unsere Nachbarn bieten Kaffee und Kuchen an, da musste eine originelle Idee her", befand Constance Nowak. Die Wahl fiel auf französische Tartes und Quiches. "Das passt gut zum Ambiente einer Galerie, immerhin entsteht in Frankreich viel Kunst". Damit sollte vor allem Gästen, die sonst eher selten eine Kunstausstellung besuchen, die Scheu vor dem Eintreten genommen werden.

Oft würden sich Besucher gezwungen fühlen, eines der Kunstwerke zu kaufen. Das gastronomische Angebot würde eine unverbindliche Atmosphäre schaffen, in der sich sowohl Kenner als auch Neulinge wohlfühlen könnten. "Dabei gibt es in Brandenburg viele kunstinteressierte Menschen", ergänzt Constance Nowak. Um bei den Jüngsten das Interesse an Farben und Formen zu fördern, will sie in Zukunft Kreativ-Workshops für Kinder etablieren. "Wir möchten den Kindern vermitteln, dass es kein Richtig oder Falsch in der Kunst gibt. Deshalb machen wir bei diesen Workshops Farbexperimente, bei denen alles erlaubt ist", so die Wahl-Kremmenerin. Außerdem sollen sie zu größeren Anlässen wie dem Erntefest Seminare zu ausgewählten künstlerischen Themen angeboten werden. Dass das Konzept aufgeht, war Sonnabend zu beobachten. "Wir sind gerade auf einer Radtour, aber es sah hier so nett aus. Da haben wir uns für einen Zwischenstopp entschieden", so Torsten und Silvio, während sie die Gemälde und Skulpturen genauer betrachteten. Karin und Gerhard Braun sind dagegen schon häufiger zu Gast bei "einfach schön" gewesen. "Es ist alles sehr liebevoll und individuell gestaltet. Außerdem treffen wir hier interessante Menschen, die etwas zu erzählen haben. Das Gesamtkonzept gefällt uns sehr gut", so ihr Fazit.