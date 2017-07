Märchenhafte Geburtstagsparty

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Eileen hat Geburtstag. Sie wird schon vier und ist ganz stolz. Freunde, Verwandte und Bekannte sind aber weit weg, können sie gar nicht besuchen, um zu sehen, wie sehr Eileen inzwischen gewachsen ist. Das Mädchen war mit ihrer Familie im Libanon beheimatet, nun aber in Gransee gestrandet auf dem Weg in eine bessere Zukunft.

Spaß an der Geburtstagstafel: Selbstverständlich haben die Mütter die Leckereien in Eigenregie aufwändig gebacken. © MZV

Eileeen möchte trotzdem feiern und stolz ihr schönstes Kleid vorführen. Zum Glück ist das möglich bei der Willkommens-Initiative im Hospital Global. Und zwar mit ganz vielen Leuten - anderen Kindern, aber auch Erwachsenen, die Eileen vertrauter sind als jene in der deutschen Umgebung. Die meisten von ihnen stammen ebenfalls aus dem Nahen oder Mittleren Osten. Möglich wird die Party an diesem letzten Julisonnabend, weil wieder das Krabbel- und Spielcafé veranstaltet wird. Verena Mayer hat den Hut auf - und mit ihrem schon sehr neugierigen Baby im Arm an einer atemberaubenden Kaffeetafel mit exotischen Leckereien Platz genommen. Die glückliche Mutter hatte es nicht ganz so weit bis zum Hospital Global. Sie stammt aus Bayern und engagiert sich als Neu-Granseerin bereits seit mehr als einem Jahr an den Veranstaltungen der Initiative. Verena betont schmunzelnd, solch eine üppig gedeckte Kaffeetafel mit zirka 40 Frauen und Kindern ist nichts Besonderes. Die Asylbewerber-Familien seien grundsätzlich sozial und gesellig orientiert.

Ines Richter von der Initiative merkt an, dass es inzwischen sehr viele Kinder von Neu-Granseern in den Kitas und Schulen vor Ort gebe. Damit die Treffen im Hospital allen Spaß machen, malen die Kleinen mit Torsten Liebig und spielen im Garten.