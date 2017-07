Stolper Abendmusik: Hochgenuss mit schwerer musikalischer Kost

artikel-ansicht/dg/0/

Stolpe (OGA) Die Stolper Abendmusiken sind ein erfolgreicher Selbstläufer. Vor 27 Jahren ins Leben gerufen, bereiten sie in diesem Jahr alle zwei Wochen Musikliebhabern Vergnügen. Gespielt wird in der meist vollbesetzten Dorfkirche, und weil die Spendenbereitschaft der begeisterten Besucher so hoch ist, konnten die Unkosten für die Musikveranstaltung bislang immer gedeckt werden.