Per Havelbus zum Lilienthalfest

Stölln (MOZ) Seit 2016 können Senioren ohne fahrbaren Untersatz und alle anderen, die auf den ÖPNV angewiesen sind, auch an Wochenenden und Feiertagen mit der Buslinie 684 nach Stölln gelangen. So auch zum dortigen Lilienthal-Fest am 5. August.

Es handelt sich um die Busverbindung zwischen Rathenow und Neustadt/Dosse bzw. Großderschau, die seit über einem Jahr - nur auf Fahrgastwunsch hin - einen Schlenker macht. Beim Einsteigen in den Bus muss man also dem Fahrer mitteilen, dass man nach Stölln will.

Am Rathenower Bahnhof startet die Linie 684. Für eine Fahrt zum Lilienthal-Fest, das am Vorabend endet, kann man um 5.35, 7.05, 11.05, 13.05 und 15.05 Uhr am Bahnhof einsteigen. Nicht um 9.05 und um 17.02 Uhr, da zu diesen Zeiten Stölln überhaupt nicht angesteuert wird! Man könnte auch noch um 19.05 und um 21.05 Uhr von Rathenow aus, über Rhinow, nach Stölln gelangen. Rückfahrten per Rufbus müssen 60 Minuten im voraus telefonisch unter 0331/7491400 angekündigt werden. Der Rufbus würde dann um 6.16, 8.16, 12.16, 14.16, 16.16, 20.16 und um 21.51 Uhr in Stölln halten. Indes besteht von Friesack aus weiterhin samstags, sonn- und feiertags keine Verbindung nach Stölln. Mehr Infos auf www.havelbus.de.