Landesliga ohne Blau-Weiß Prenzlau

Prenzlau (MOZ) Die Vermutung lag schon lange in der Luft - nun ist es amtlich: Die Landesliga Nord wird in der kommenden Saison mit 15 Mannschaften ausgetragen, da der SC Blau-Weiß Energie Prenzlau seine Mannschaft zurückzog. Der Spielplan ist bereits korrigiert, die jeweiligen Gegner haben dann spielfrei. Die Prenzlauer hätten in der Qualifikationsrunde im Landespokal Brandenburg am 5. August bei der SG Michendorf antreten müssen, die sind nun kampflos eine Runde weiter und empfangen am 12. August in der ersten Runde die SG Union Klosterfelde.