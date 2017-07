"Oberliga ist für uns kein Thema"

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) So eine durchwachsene Saison wie die gerade beendete, wollen die Verantwortlichen von Fußball-Brandenburgligist Preussen Eberswalde in Zukunft nicht mehr durchmachen. Zehn Neuzugänge verstärken zukünftig den Kader der ersten Mannschaft. Dirk Schaal sprach dazu mit Vereinspräsident Danko Jur und dem sportlichen Leiter Kristian Stelse.

Herr Jur und Herr Stelse, wie kam es zu dieser Saison, die laut Statistik die bislang schlechtesten in der Fußball-Brandenburgliga war?

Danko Jur: Da kamen viele Dinge zusammen. Einige Spieler erreichten nicht ihr mögliches Leistungsvermögen. Verletzungen und auch persönliche Umstände führten dazu. Die Saison ist intern ausgewertet und ich hoffe, dass wir so etwas nicht wieder erleben werden.

Kristian Stelse: Bereits der Beginn war ein kompletter Fehlstart, wir haben sieben Spiele in Folge nicht gewonnen. Da spielt dann gerade auch bei den jungen Spielern der Kopf nicht mit. Mit dem Wiedereinbau einiger erfahrener Spieler konnte am Ende dann aber doch der sichere Klassenerhalt erreicht werden. Platz neun war das erklärte Saisonziel, das haben wir leider um einen Platz verpasst.

Mit Raif Yaman, Kim Schwager und weiteren Spielern haben nach der Saison einige Stammkräfte die Preussen verlassen. Ein personeller Rückschlag gerade jetzt in der Vorbereitung?

Danko Jur: Manchmal passt es aus sportlichen beziehungsweise wirtschaftlichen Gründen nicht mehr. Ich denke aber, dass wir unsere Abgänge gut kompensieren konnten.

Kristian Stelse: Natürlich braucht es auch seine Zeit, bis sich neue Spieler in die Mannschaft integriert haben. Insofern sind die Abgänge ein Verlust. Aber ich denke auch, dass wir uns insgesamt qualitativ verstärkt haben. Da sind auch Spieler dabei, die schon höherklassig Erfahrungen gesammelt haben und uns ganz sicher helfen werden.

Viele erfahrene Spieler standen in der vergangenen Saison bei Preussen auf dem Platz. Ist da ein Umbruch geplant?

Kristian Stelse: Ein Umbruch nicht. Bei den Neuzugängen haben wir auf eine Mischung der Altersstruktur geachtet. Da sind einige Mittzwanziger im besten Fußballalter dabei. Weiterhin wird aus der eigenen A-Jugend der 17-jährige Florian Groß die Vorbereitung mitabsolvieren.

Danko Jur: Neben fußballerischen Qualitäten ist uns auch der Charakter der Spieler wichtig. Mit dem jetzigen Kader bin ich optimistisch für die kommende Saison.

Gerade im Angriff hatte Preussen durch Verletzungen und einer Sperre im Saisonfinale personelle Probleme. Wurde da auch nachgebessert?

Kristian Stelse: Mit Soheil Gouhari kommt ein Offensivspieler, der bereits bei Brandenburg Süd und dem diesjährigen Regionalligaaufsteiger Germania Halberstadt in der Oberliga gespielt hat. Dazu spielen Gerischer Valentim und Marvin Wegner von Guben im Angriff. Das sind drei von neun Neuzugängen.

Was ist mit Chinonso Solomon Okoro?

Kristian Stelse: Er hat sich fristgemäß beim Verein abgemeldet. Damit wir auch da Planungssicherheit haben, haben wir uns gerade in der Offensive stark verstärkt.

Wer wurde denn noch verpflichtet?

Mit Lars Schöffel und Denis Aerts kommen zwei zweikampfstarke Defensivspieler, die perfekt in unser System mit schnellem Umkehrspiel passen. Da wir nicht genau wissen, ob unser Stammkeeper Lennard Peter seine Verletzung rechtzeitig auskurieren wird, haben wir noch den Berliner Florian Peka als Torwart geholt. Dazu kommt mit Enrico Schöffel noch ein junger talentierter Spieler vom Berliner Club Italia.

Kann man mit vielen neuen Spielern den Erfolg erzwingen?

Danko Jur: Nein, kann man nicht. Jetzt sind der Trainer und Team gefordert, aus guten Einzelspielern eine Mannschaft zu formen. Ich freue mich für Preussen, dass wir einige Leute für unseren Verein gewinnen konnten.

Ist das ein Angriff auf die Oberliga?

Danko Jur: Die Brandenburgliga ist unser Anspruch als Verein. Wir wollen damit auch die höchste Brandenburger Spielklasse für unsere Stadt erhalten. Freiwillige Rückzüge anderer Mannschaften wie zum Beispiel Schöneiche zeigen, dass auch dies kein leichtes Unterfangen ist. Unser Ziel ist es, langfristig diese Klasse zu halten und den Zuschauern guten Fußball zu bieten.

Kristian Stelse: Unser Saisonziel ist ein einstelliger Tabellenplatz. Einen Platz im gesicherten Mittelfeld halte ich für realistisch, wenn wir schnell eine mannschaftliche Geschlossenheit entwickeln und vom Verletzungspech verschont bleiben. Die Oberliga ist mit unseren Mitteln für mich kein Thema.

Wo steht Preussen in fünf Jahren?

Danko Jur: Derzeit bauen wir verstärkt auf unsere Nachwuchsabteilung. Wir arbeiten hier auch mit anderen Vereinen der Region zusammen. Unser Ziel ist es, dass alle Großfeldmannschaften kurz- bis mittelfristig den Sprung in die Brandenburgliga schaffen. Die talentiertesten Spieler sollen perspektivisch auch die Chance erhalten, mit zum Kader der ersten Männermannschaft zu stoßen. Unsere wichtigste Aufgabe als Präsidium sehe ich darin, die langfristige wirtschaftliche Stabilität des Vereins zu erhalten.

Kristian Stelse: Im nächsten Jahr haben wir zusammen mit Finowfurt 25 A-Junioren. Ich hoffe natürlich, dass in den nächsten Jahren viele Nachwuchsspieler den Sprung in unseren Männerbereich machen und so vielleicht auch unsere Brandenburgliga-Mannschaft verstärken.