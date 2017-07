Eintracht Wandlitz schießt sich zum Turniersieg

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) Wenn das mal kein guter Probelauf war: Der FV Eintracht Wandlitz gewinnt beim 2. Fleischerei Grönke-Cup in Hohen Hohenneundorf und verweist die höherklassige Konkurrenz auf die Plätze.

So sehen Sieger aus: Das Team vom FV Eintracht Wandlitz ließ nach dem Turniersieg in Hohen Neuendorf die Sektkorken knallen. © Nico Albrecht

Landesklassen-Vertreter Eintracht Wandlitz hatte gleich im ersten Spiel der Gruppe A für Ernüchterung beim Berliner Landesligisten Hohen Neuendorf gesorgt. Paul Roller war es, der für die Barnimer kurz vor Schluss den 1:0-Siegtreffer besorgte.

Auch gegen das Landesklasse-Team des Birkenwerder BC siegten die Barnimer mit 1:0 nach einem Tor von Eintrachts Neuzugang Basti Huger. Vom Kreisligisten Grün-Weiß Bergfelde trennte man sich 0:0 - das bedeutete den Gruppensieg für Wandlitz.

In Gruppe B war Landesklassen-Aufsteiger BSC Fortuna Glienicke das Maß aller Dinge. Mit drei Siegen wurden Berolina Mitte, die stark auftretende Hohen Neuendorfer Reserve und die SG Zühlsdorf auf die Plätze verwiesen. Doch im Halbfinale war schließlich für Glienicke Endstation. Dafür sorgte Birkenwerders Patrick Linz, der mit seinem Treffer in der 17. Minute seine ausgelassenen Chancen in der Gruppenphase vergessen ließ.

Wandlitz dagegen konnte sich im anderen Halbfinale gegen den Berliner Landesligisten Berolina Mitte schon mal beim Elfmeterschießen warmschießen. Denn nach 30 Minuten stand es 1:1. Doch vom Punkt trafen vier Wandlitzer, aber nur drei Berliner.

Das Endspiel wurde zur Neuauflage des Gruppenspiels zwischen Birkenwerder und Wandlitz. Die ausgeglichene Begegnung verlief bis zur 14. Minute eher langweilig. Dann nahm BBC-Neuzugang Martin Wassmann sein Herz in die Hand und markierte mit einem kernigen Schuss aus 20 Metern die 1:0-Führung. Bis sechs Minuten vor Schluss konnte das Team von Trainer Jürgen Bogs auf den Pokal und die Siegprämie hoffen. Dann setzte der Wandlitzer Fabian Hingst aus knapp 40 Metern zu einem Verzweiflungs-Schuss an. Und der landete flach im rechten Toreck zum Ausgleich.

Dieser Treffer brachte die Wandlitzer nicht nur in das Elfmeterschießen, sondern sicherte Fabian Hingst am Ende auch den Pokal für den erfolgreichsten Torschützen des Turniers. Er war nämlich der einzige Spieler, der zweimal getroffen hatte.

Das nachfolgende Elfmeterschießen verlief kurz und schmerzlos. Während die Wandlitzer Steve Daul, Norman Gest und Sebastian Huger mit sicheren Schüssen BBC-Keeper Kyrill Kuhl keine Chance ließen, trafen für Birkenwerder Dennis Dombert und Toni Reggentin lediglich die Latte. Den Schuss von Felix Käding parierte Eintracht-Torhüter Daniel Gatzmann, der am Ende auch als bester Schlussmann geehrt wurde.