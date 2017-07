Integrative Reise

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Musik und Tanz gehören zu jeder Kultur. So geschehen auch beim Projekt "Du und Ich - Eine Reise ins Wir", bei dem 22 Kinder aus fünf Ländern gemeinsam mit einem Choreographen und einer Theaterpädagogin ein eigenes Tanztheater entwickelt haben. Das Ergebnis konnte das Publikum am Sonnabend im Eltern-Kind-Treff bestaunen.

Bereits zum dritten Mal wurde das Projekt von der evangelischen Kirchengemeinde Oranienburg und dem Kirchenkreis Oberes Havelland initiiert, finanzielle Unterstützung gab es vom Landkreis Oberhavel. Während anfangs das Ziel darin bestand, Vorurteilen und Berührungsängsten in Zusammenhang mit den Plänen für ein Asylbewerberheim in Lehnitz entgegenzuwirken, stand in diesem Jahr das Thema Integration an erster Stelle.

Die Mitwirkenden kamen aus Deutschland, Afghanistan, Syrien und dem Iran. Sieben Tage lang ging es für die Kinder gemeinsam mit Theaterpädagogin Kathrin Thiele und Choreograph Francisco Cuervo ins kirchliche Freizeitheim Hirschluch in der Nähe von Storkow. "Wichtig war hier vor allem, dass wir klare Regeln für ein gemeinsames Zusammenleben und Zusammenarbeiten festlegen. An diese Umgangsformen musste sich jedes Kind halten", so die beiden künstlerischen Leiter des Projekts. Denn Theater sei auch immer eine Gesellschaftsübung. Dazu zählte in diesem Fall auch, dass untereinander Deutsch gesprochen werden musste, damit jeder jeden versteht und niemand ausgegrenzt wird. Genauso galt es, eigene Ängste zu überwinden.

Zu den gemeinsamen Unternehmungen zählte eine Paddeltour, vor der einige Kinder großen Respekt hatten. Doch auch diese Aufgabe wurde in der Gemeinschaft mit Bravour gemeistert. Auf dieser Grundlage aus gegenseitigem Respekt und Fairness konnten die Kinder ganz unterschiedliche kreative Ideen in das Tanztheater einbringen und auf diese Weise eine ganz persönliche Geschichte erzählen. Auch der Schritt, das Ergebnis dann vor Publikum und nicht zuletzt vor den eigenen Eltern und Freunden aufzuführen, erforderte von einigen Kindern großen Mut. Umso breiter war dann das Lächeln in ihren Gesichtern, als die recht kurze, dafür aber ausdrucksstarke und mit passender Musik untermalte Aufführung geschafft war. "Ich habe viele neue Freunde gefunden. Wir haben auch viel zusammen gespielt, das hat großen Spaß gemacht", so der 13-jährige Yosefi aus Afghanistan. Auch die zwölfjährige Amal aus Syrien konnte viele neue Kontakte knüpfen. Das Vorhaben, interkulturelle Freundschaften zu stärken, scheint also geglückt - Tanz und Theater sei Dank.