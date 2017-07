artikel-ansicht/dg/0/

"Wir waren schon mehrfach zu Plenairs in Polen, haben uns gegenseitig bei Ausstellungen besucht und erfüllen uns an diesem Wochenende endlich den langgehegten Wunsch eines Plenairs hier", erklärte Christina Kloke, die Chefin des Malzirkels Alte Dampfbäckerei am Sonnabend. Neun Freunde aus Polen hatte man eingeladen und in den Gästezimmern des Dolgeliner Landfleischers untergebracht. Schon am Vormittag ging es auf Motivsuche zum Thema "Seelow in gemalten Bildern". Fündig wurden die 15 Hobbykünstler auf dem Areal Schweizerhaus. Das alte Gut, dessen Haupthaus gerade saniert wird, öffnete gern Marion Krüger, die Vorsitzende des Heimatvereins. Verteilt auf dem Gelände malten die Kreativen nicht nur ihre Sichtweisen auf Blumen, alte Arbeiterwohnungen oder Fachwerk, sondern auch Parkanlagen und das modernisierte Trafo-Haus. Den ersten Skizzen folgte ein gemeinsames Mittagessen im "Adler", danach die Feinarbeit mit Farbe erneut im Grünen. Bis in den Abend wurde gezeichnet. "Malen hat etwas sehr entspannendes", sagte Diane Prügel, seit Beginn im Seelower Malkurs dabei. Den Abend verbrachten alle auf dem Grundstück von Christina Kloke. Am Sonntag wurde am Schweizerhaus noch weiter gearbeitet und zum Abschluss gemeinsam Kaffee getrunken. Die entstandenen Werke werden ab 8. Oktober in einer Ausstellung in der Dampfbäckerei gezeigt.