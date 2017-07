Ein Richtfest für alle in Jahnsfelde

artikel-ansicht/dg/0/

Jahnsfelde Müncheberg (MOZ) Sechs Wochen nach der nassen Grundsteinlegung hat es auch der Regen vergangener Tage nicht wesentlich verzögern können: Am Freitagabend hat sich halb Jahnsfelde an der Baustelle des Feuerwehrgerätehauses bei einem Imbiss und Musik zum Richtfest getroffen. Gemessen an den gut 20 Jahren, die das Thema Feuerwehrdepot von der ersten Idee bis zur Umsetzung den Müncheberger Ortsteil beschäftigt, ein kurzer Zeitraum, an dessen diesmal trockenen Ende Handwerksmeister Andreas Schneider von der TSU Müncheberg den Richtspruch für den Bau sprechen konnte und der symbolische letzte Nagel in den Dachsparren kam.