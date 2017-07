Graffitikurse in Strausberg

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) "Wir wollen die Stadt mitgestalten" heißt das vor wenigen Tagen gestartete Mikroprojekt in Strausberg. Die Jugendlichen, die gemeinsam mit Inga Brandt von der Stiftung SPI das Projekt beantragt haben, hatten sich gewünscht, den fachgerechten Umgang mit Spraydosen zu erlernen. Entwickelt haben sich daraus mehrere Workshopangebote. Graffiti/Street Art mit Dozent PRVNZ findet mit den nächsten Terminen 2. und 11. August im Club Vorstadt statt. An gleicher Stelle gibt es am 9. August "Graffiti just for girls" mit MiniMania, da sich die Mädchen einen Extrakurs gewünscht hatten. Auf dem Gelände der bundtStift-Schulen (Alter Gutshof) geht es am 18. und 23. August bzw. am 16. und 22. August (girls) weiter.