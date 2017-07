Bildungsstätte macht Pause

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Derzeit macht die Kreisvolkshochschule Barnim Sommerpause. Wie der Landkreis vor Kurzem mitteilte, bleibt die Einrichtung daher bis 20. August geschlossen. In dieser Zeit sind Anmeldungen nur per Mail, schriftlich oder über die Webseite möglich. Die Mitarbeiter der Regionalstellen Bernau und Eberswalde sind ab 22. August am Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr erreichbar.