Granseer Theaterklamauk mit Tiefsinn

Dafür sorgten die Schauspieler vom Ensemble Theater '89, die sich anlässlich des Martin-Luther-Gedenkjahres der Kunst von Hans Sachs besannen - der als Schuhmacher, Spruchdichter, Meistersinger und Dramatiker in damals unnachahmlicher Weise "dem Volke aufs Maul schaute", somit zum Gefährte Luthers avancierte, der sich seinerzeit vor allem gegen Machtmissbrauch und Korruption des Papsttums wendete.

Das Bemerkenswerte während des Theaterabends im Kloster: Die Schwänke wurden von den Schauspielern in der original überlieferten Sprache aufgeführt: "Das heiss Eisen" über eine besonders hinterhältige und zugleich verlogene Treue-Prüfung zweier Eheleute. "Der fahrend Schuler im Paradeis" beschreibt einen durchtriebenen Studenten, der eine Bäuerin hinters Licht führt. Und schließlich "Der Rossdieb zu Fünsing mit den tollen, diebischen Bauern", der die Verlogenheit dreier Dorfältester zeigt.

Originaltexte - das war in diesem Falle genau die richtige Entscheidung. Die Zuschauer konnten sich in den damaligen Zeitgeist besser einfinden, zeigte sich schnell. Wobei es die virtuosen Akteure dem Publikum leicht machten: Gestisch zwingend und souverän in der Dramaturgie wurden die altdeutschen Texte verständlich dargeboten.

Das muss nicht verwundern, wenn man sich die Ensemble-Biographie näher anschaut: Selten gespielte Stücke von vergessenen oder ins Abseits gedrängten Autoren gehören seit jeher zum Repertoire.

Das Fazit der Veranstaltung kann nur in einen Aufruf münden: So schnell wie möglich sollte im Klosterhof wieder viel Theater gemacht wird. Der Bedarf ist da, auch wenn diesmal nicht ganz so viele Zuschauer zu Gast waren - was sicher daran lag, dass quasi nebenan zur selben Zeit in St. Marien ein großartiges Chorkonzert stattfand.