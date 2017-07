Schöneichern fehlt die Treffsicherheit

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) "Wir haben zwei tolle Spiele abgeliefert und unseren Teil - wie die beiden anderen Mannschaften natürlich auch - zum Gelingen des Turniers beigetragen. Auch wenn es am Ende nur der dritte Platz geworden ist, wir haben Spaß gehabt und freuen uns auf die Einladung im nächsten Jahr", zeigte sich René Kanow mit dem Verlauf des achten Sparkassen-Cups von Blau-Weiß Wriezen zufrieden. Der sympathische Trainer der Landesliga-Fußballer von Germania Schöneiche hatte zuvor ein durchaus niveauvolles Dreier-Turnier erlebt, das die ärgerliche, weil kurzfristige Absage des FC Strausberg zu verkraften hatte.

Im Eröffnungsspiel traf Kanows Elf auf den anderen Oberligisten. Victoria Seelow erarbeitete sich ein Übergewicht durch Möglichkeiten von Robert Budzalek (4.), Pierre Kruber (8.) und Marcel Georgi (11.). Doch die hochkarätigste Gelegenheit zur Führung hatten die Schöneicher, Kevin Kühnel vergab allerdings überhastet gegen Torwart Vitaly Chizhykov (13.).

Auch in der Folge blieb die Victoria das tonangebende Team, scheiterte aber am überragenden Schlussmann Chris Küter. Dem Schuss von Alexander Schadow stand auf der anderen Seite das Quergebälk des Seelower Tores im Weg. Als Sebastian Lawrenz mit einem Foulelfmeter an Küter scheiterte, schien sich eine kleine Überraschung anzubahnen. Doch zwei Energieleistungen von Seelows Kapitän Rick Drews machten dann doch den Unterschied. Zunächst legte er für Budzalek auf, der die Führung erzielte (37.). Und nach einem Solo hatte Drews noch Kraft, Auge und Gefühl, um das Spielgerät exakt auf den Kopf von Kruber zu bugsieren, der zum 2:0-Endstand einnickte (42.).

Auch im Duell der Landesligisten gegen Gastgeber Blau-Weiß waren die Schöneicher Bemühungen unverkennbar, aber es fehlten die nötige Wucht und Zielstrebigkeit in den Offensivaktionen. Tu Pham vergab die mögliche Führung, die erzielte dafür Wriezens Florian Pekrul (6.). Kurz darauf verpasste Gordon Kühnel gegen Keeper Andreas Elischer das 1:1, ehe Pit Prohaska per Kopfball der ohne Frage verdiente Ausgleich gelang. Bis zum Schlusspfiff des wenig geforderten Unparteiischen Robert Nitz gelang keiner der beiden Mannschaften der entscheidende Treffer.

In der abschließenden Partie brachte Florian Pekrul die Gastgeber zwar in Front, aber Marcel Georgie und Till Schubert sorgten mit zwei Kunstschüssen für das erwartete Ergebnis und den Seelower Turniersieg.